"Путин — х*йло": эстонские фанаты посвятили баннер кремлевскому диктатору (фото)

В пятницу, 13 мая, во время благотворительного поединка с "Динамо" Киев эстонские болельщики вывесили баннер, на котором оставили пожелания президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

В самом начале игры присутствовавшие затянули всемирно известную песню "Путин — х*йло". А также вывесили красноречивый баннер.

На нем был изображен Путин, в голову которого стреляют из пистолета.

Как friend от Tallinn это это, FC Флора играет против Dynamo Kyiv на Friday. Этот комментарий от Estonian fans является очень clear — I couldn't agree more with them! #StopPutin #PutinWarCriminal #FCFlora #IStandWithUkraine pic.twitter.com/qFt88ZHQZR — Juha Tamminen (@TamminenJuha) 14 мая 2022

К слову, поединок завершился уверенной победой киевского клуба – 3:0 .

Напомним, что полузащитник "Динамо" Киев Александр Андриевский не сдержал слез, когда ему задали вопрос, связанный с войной в Украине.

Читайте также:

Берет паузу на неопределенное время: "Мариуполь" пропустит следующий сезон УПЛ

Известный украинский футболист, ушедший добровольцем на фронт, получил серьезное ранение

"Парня разорвало в куски, а собаки ели его ногу": чемпион мира по скалолазанию рассказал об ужасной гибели товарища в Мариуполе