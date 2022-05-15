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"Путин — х*йло": эстонские фанаты посвятили баннер кремлевскому диктатору (фото)

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"Путин — х*йло": эстонские фанаты посвятили баннер кремлевскому диктатору (фото)

Фото: ФК Динамо Киев

В пятницу, 13 мая, во время благотворительного поединка с "Динамо" Киев эстонские болельщики вывесили баннер, на котором оставили пожелания президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

В самом начале игры присутствовавшие затянули всемирно известную песню "Путин — х*йло". А также вывесили красноречивый баннер.

На нем был изображен Путин, в голову которого стреляют из пистолета.

К слову, поединок завершился уверенной победой киевского клуба – 3:0.

Напомним, что полузащитник "Динамо" Киев Александр Андриевский не сдержал слез, когда ему задали вопрос, связанный с войной в Украине.

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