"Путин — ху**ло": украинцы в Амстердаме учили нидерландцев известный хит о президенте РФ

Теперь нидерландские болельщики знают, как правильно петь "Путин — ху**ло".

Украинские болельщики в Амстердаме, накануне матча Нидерланды — Украина спели известный хит про президента России Владимира Путина. Такой перфоманс украинцев понравился нидерландцам и вскоре весь вагон пел "Путин — ху**ло".

Видеозаписью поделился у себя в Facebook один из украинских фанов Тарас Рысей.

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На ролике видно, как группа молодых людей, одетых в синие и желтые футболки с украинскими флагами спели хит про Путина в общественном транспорте. С ними в одном вагоне ехали голландские болельщики. Принципиальные соперники быстро подружились, а нидерландцы теперь знают, как правильно петь "Путин — ху**ло".

Украинские пользователи соцсетей были в восторге от видео: "Можно слушать вечно", "Голландцы разбираются в прекрасном", "Бессмертная песня".

"Путин - ху ** ло": украинцы в Амстердаме учили нидерландских болельщиков известному хиту о президенте РФ

Напомним, что сборная Украины стартовала на Евро-2020 с поражения от Нидерландов. Матч закончился со счетом 2:3.

Также стало известно, что матч сборной Украины против Нидерландов переписал историю футбола.

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