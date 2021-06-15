"Путин — ху**ло": украинцы в Амстердаме учили нидерландцев известный хит о президенте РФ

Теперь нидерландские болельщики знают, как правильно петь "Путин — ху**ло".
Украинские болельщики в Амстердаме, накануне матча Нидерланды — Украина спели известный хит про президента России Владимира Путина. Такой перфоманс украинцев понравился нидерландцам и вскоре весь вагон пел "Путин — ху**ло".
Видеозаписью поделился у себя в Facebook один из украинских фанов Тарас Рысей.
На ролике видно, как группа молодых людей, одетых в синие и желтые футболки с украинскими флагами спели хит про Путина в общественном транспорте. С ними в одном вагоне ехали голландские болельщики. Принципиальные соперники быстро подружились, а нидерландцы теперь знают, как правильно петь "Путин — ху**ло".
Украинские пользователи соцсетей были в восторге от видео: "Можно слушать вечно", "Голландцы разбираются в прекрасном", "Бессмертная песня".
Напомним, что сборная Украины стартовала на Евро-2020 с поражения от Нидерландов. Матч закончился со счетом 2:3.
Также стало известно, что матч сборной Украины против Нидерландов переписал историю футбола.