"Путин - преступник, Украина борется за свободу Европы": Луческу открыто выступил против российской агрессии

Румынский специалист верит, что вернется в Киев после того, как Украина выиграет войну.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

76-летний румынский специалист, покинувший Украину в первые дни боевых действий, выразил поддержку украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами.

"То, что сейчас происходит в Украине - это криминал. Путин - преступник. Это варварская война. Мы видим, как умирают дети и женщины. Бомбят больницы и гражданские здания. Это что-то невероятное. Теперь весь мир должен поддержать Украину. Она борется не только за свою свободу, а за свободу Европы!

Повторяю: Путин - преступник. То, что происходит в Украине, самое худшее, что можно было представить. Я уехал в Румынию, но все еще пытаюсь помогать разными способами - в частности, игрокам, с которыми общаюсь.

Не ожидал, что такое можно случиться. Можно было предположить, что что-нибудь случится, но разве в Донецкой и Луганской областях... Я бы никогда не подумал, что Киев и другие украинские города будут бомбить, а некоторые даже сравняют с землей.

Потому я говорю, что это все варварство. Я помню свои годы работы в "Шахтере". У нас там было много национальностей - среди них россияне и украинцы. Никакой проблемы не было. Мы вместе работали в клубе, и эти игроки были друзьями и за пределами поля. А сейчас мы становимся свидетелями таких безумных вещей. Трудно это принять.

Надеюсь, что еще вернусь в Украину. Верю в это. Я категорически против этой войны. Опустошен тем, что эта война принесла Украине. Этот ужас нужно остановить. Надеюсь, что Украина с помощью других государств выиграет эту войну", - сказал Луческу в комментарии изданию Sportowe Fakty.

Ранее сообщалось, что Луческу не поддержал изоляцию российских спортсменов от международных турниров. Румын заявил, что для него "спорт не имеет ничего общего с политикой".

Читайте также:

"Путин - символ террористической агрессии": украинский каратист Горуна - о войне с российскими оккупантами

Легионер "Динамо" продолжает помогать украинской армии (фото)

Сборные РФ и Белоруссии отстранили от участия в шахматных турнирах