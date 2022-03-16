"Путин - символ террористической агрессии": украинский каратист Горуна - о войне с российскими оккупантами

Олимпийский медалист готов защищать родину даже без военной подготовки.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио, украинский каратист Станислав Горуна, прокомментировал полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

С начала российской агрессии 24 февраля спортсмен вступил в ряды Вооруженных сил Украины, а также призвал всех помогать украинской армии.

"Ежедневно ночью перед новостями мы проверяем, в порядке ли наши друзья и члены семей, нужно ли кому-то что-то. Поэтому нет времени жаловаться или переосмысливать свою жизнь. Вот как оно. Это критический момент. У нас нет необходимой военной подготовки или опыта ведения боев Однако в любом случае мы на своей земле, мы дома и готовы ее защищать... Если понадобится, конечно, мы будем убивать. Мы будем стрелять.У нас нет никакого выбора.

Теперь Путин - это символ террористической агрессии. Насилию, которому он дал команду, нет объяснений. Он приказал своим солдатам убивать мирных людей в Украине. И если мы не будем сопротивляться, это лишь вопрос времени, когда оно пойдет дальше в Польшу, Словакию, Эстонию, Финляндию и так далее. Сейчас мы все - настоящая нация. Мы все вместе, потому, конечно, я горжусь своим народом", - сказал Горуна в комментарии изданию CBS News.

Ранее сообщалось, что Горуна обратился к россиянам с призывом подняться и свергнуть путинский режим.

Читайте также:

Легионер "Динамо" продолжает помогать украинской армии (фото)

Мадридский "Реал" пожертвовал миллион евро для беженцев из Украины

Сборные РФ и Белоруссии отстранили от участия в шахматных турнирах