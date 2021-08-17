"Путин - убийца, это все знают": Беленюк повторил слова Байдена о президенте России

Известный спортсмен не стал скрывать своего негатива к главе РФ.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

"По сути из-за этого человека мы не имеем возможности тренироваться в лучшем месте подготовки украинских спортсменов – в Крыму.

У нас там отличная в Евпатории база для паралимпийцев, у нас огромное количество различных баз – в Алуште, в Ялте. Мы все это потеряли, мы не имеем возможности там тренироваться.

Мы потеряли огромное количество военнослужащих наших. Это слезы и горе огромного количества матерей и отцов. То есть, мы многое потеряли из-за политики Кремля. Нам нужно делать все, чтобы в итоге на финише мы оказались победителями.

Смог бы я повторить слова Джо Байдена, что Путин - убийца? Это, наверное, все знают. Все в Украине точно знают, что он - убийца, что его политика убивает молодых ребят - как с одной, так и с другой стороны, не только в Украине", - сказал Жан.

На Олимпиаде в Токио Беленюк стал единственным украинцем, выигравшим золотую награду.

На предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро Жан завоевал серебряную медаль.

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