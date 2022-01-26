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"Путин - угроза этому миру": игрок НБА выразил поддержку Украине перед российской агрессией

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"Путин - угроза этому миру": игрок НБА выразил поддержку Украине перед российской агрессией

Associated Press

Американский баскетболист продемонстрировал свою решительную позицию.

Центровой клуба НБА "Бостон Селтикс" Энес Кантер поддержал Украину на фоне угрозы вторжения Российской Федерации.

На своей странице в Twitter американский баскетболист турецкого происхождения опубликовал пост, в котором назвал президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина "мировой угрозой".

"Эти два сумасшедших, Владимир Путин и Си Цзиньпин, являются угрозой этому миру. Эта угроза почти так же опасна, как глобальное потепление. Россия и Китай хотят разрушить демократию и экспортировать коммунизм в остальную часть мира. Поэтому важно, чтобы Украина и Тайвань получали поддержку", - написал Кантер.

Добавим, что в 2017 году Кантер открыто выступил против президента Турции Реджепа Эрдогана и был лишен турецкого гражданства.

В НБА Кантер выступает с 2011 года. На его счету уже 744 матча. В среднем за игру баскетболист набирает по 11,2 очка и делает 7,8 подбора.

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