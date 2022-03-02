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Путинский олигарх с болью продает "Челси" и полученные средства передаст в пользу украинцев

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Путинский олигарх с болью продает "Челси" и полученные средства передаст в пользу украинцев

Абрамович активно ищет покупателя в лондонский клуб.

Российский олигарх Роман Абрамович, в отношении которого введены санкции, решил продать ФК "Челси". Такое решение он считает "в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба".

Об этом сообщается на сайте "Челси".

Он отметил, что скоро клуб продать не сможет, то все будет происходить, согласно процедуре.

"Я не буду требовать погашения никаких займов. Для меня никогда не говорилось о бизнесе или деньгах, а о чистой страсти к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут переданы все чистые средства от продажи. Фонд будет во благо всех пострадавших от войны в Украине.

Свое решение он назвал "чрезвычайно тяжелым" и болезненным.

"Я надеюсь, что я смогу посетить Стемфорд Бридж в последний раз, чтобы проститься со всеми вами лично. Для меня было привилегией всей жизни быть частью ФК "Челси", и я горжусь всеми нашими общими достижениями. Футбольный клуб "Челси" и его поклонники всегда будут в моем сердце", — говорится в заявлении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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