Путинский олигарх уладил разногласия по продаже "Челси", соглашение закроют до 31 мая — СМИ

Путинский олигарх уладил разногласия по продаже "Челси", соглашение закроют до 31 мая — СМИ

Правительство Великобритании и российский олигарх Роман Абрамович нашли юридическое решение по долгу "Челси" перед олигархом.

Британская власть волновалась, что продажа "Челси" может сорваться. Абрамович не предоставлял юридические гарантии, куда пойдут вырученные 2,5 млрд фунтов, хотя раньше уверял о готовности покрыть кредит клуба (1,5 миллиарда), а чистый доход направить в фонд помощи жертвам войны в Украине.

Однако юристы Абрамовича и британское правительство наконец пришли к компромиссу по этому вопросу, сообщает Bloomberg.

В настоящее время бизнесмен и его юристы уверены, что сделка по продаже "Челси" будет одобрена.

"Разрешение правительства на продажу также должно дать зеленый свет плану Абрамовича по передаче средств от продажи новому благотворительному фонду.

Бывшему исполнительному директору ЮНИСЕФ в Великобритании Майку Пенроузу поручено создать фонд для предоставления гуманитарной помощи, начиная с жертв войны в Украине", — говорится в сообщении.

Отметим, что дедлайн закрытие сделки – 31 мая. Если все формальности не согласованы, клуб могут дисквалифицировать.

Напомним, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла новое решение об отстранении России и Белоруссии от мировых баскетбольных соревнований.

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