Пьяным не пустили в бар: звездный одноклубник Зинченко вляпался в новый скандал (видео)

Пьяным не пустили в бар: звездный одноклубник Зинченко вляпался в новый скандал (видео)

Джек Грилиш снова оказался в центре внимания из-за своего поведения.

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш оказался в эпицентре очередного скандала.

В Сети появилось видео, как 26-летний английский футболист в состоянии алкогольного опьянения пытается зайти в местный бар. Самостоятельно игрок "горожан" идти уже не мог, поэтому его вел по улице товарищ.

На кадрах из ролика также можно заметить других двух футболистов "Сити" - Кайла Уокера и Рияда Мареза, но они явно находились в лучшем состоянии, чем Грилиш.

Попасть в бар Джеку так и не удалось - охрана заведения не пустила едва держащегося на ногах игрока.

Человек не один должен быть все, что это не Pogba. pic.twitter.com/8OOxQKvhQL – ًEllis. (@EIIisV3) February 7, 2022

Отметим, что Грилиш уже не в первый раз вляпался в неприятную историю. Весной 2020 года он опубликовал в соцсетях видео, в котором призвал своих подписчиков оставаться дома во время пандемии COVID-19, но сам отправился на вечеринку, а после нее разбил свое авто, протаранив несколько автомобилей.

Грилиш прошлым летом перебрался к "Манчестер Сити" из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов (118,5 миллиона евро), подписав контракт на шесть лет.

В текущем сезоне Джек провел за "горожан" 24 матча, забил три гола и отдал три результативных передачи.

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