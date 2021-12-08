Пьяный футболист испанского клуба устроил ДТП на своем Mercedes, есть пострадавшие

Количество алкоголя в крови игрока вдвое превышало допустимый предел.

Полузащитник испанского "Вальядолида" Гонсало Платта попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Marca, Mercedes колумбийского футболиста утром столкнулся с такси в центре Вальядолида. В результате аварии пострадали водитель и пассажир такси, оба были доставлены в больницу. Они получили травмы легкой тяжести.

Gonzalo Plata provoca un greu accidente en Valladolid i duplica la tasa de alcohol. El jugador ecuatoriano del Real Valladolid s'ha vist embolicat en un incidente en la madrugada de este dimecres pic.twitter.com/sTwrE20K0t — MARCA (@marca) December 8, 2021

Тест на алкоголь игрока "Вальядолида" показал двукратное превышение допустимого уровня содержания спирта в крови. После ДТП футболист был взят под стражу. Правоохранительные органы расследуют это дело.

"Вальядолид" выступил с заявлением на официальном сайте, где сообщил, что жалеет по поводу поведения Гонсало и травм, которые получили участники аварии. Клуб начал дисциплинарное расследование в отношении игрока.

Плата выступает за испанскую команду на правах аренды до конца сезона. Права на футболиста принадлежат португальскому "Спортингу".

В текущем сезоне 21-летний Плата забил четыре гола в 11 матчах Сегунды (второго по силе испанского дивизиона - прим.).

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