Пять боев, среди которых два – с Усиком: Фьюри озвучил грандиозные планы на будущее (видео)

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о намерениях провести как минимум еще пять поединков до конца своей боксерской карьеры.

В своем видеообращении в Instagram 35-летний британец рассказал, что планирует по два раза встретиться в ринге с Александром Усиком и Энтони Джошуа, а также провести бой-реванш с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

"Я постоянно слышу разговоры от людей о том, что я должен завершить карьеру, или что я скоро уйду на пенсию, или что-то еще. Я не собираюсь уходить на пенсию. У меня два боя с Усиком за звание абсолютного чемпиона, два.

Потом я буду биться с Эй Джеем, как минимум один раз. Может быть, дважды, если будет реванш. Если он захочет его после первого избиения, которое я ему устрою. А потом я снова буду биться с Нганну. И это только начало.

Так что пять боев, чтобы разжечь аппетит. Я никуда не уйду. Никуда. Мне 35 лет, я в самом расцвете сил", – сказал Фьюри.

‼️ Tyson Fury на Instagram всячески подчеркивает, что ты не должен тревожить все время и maps из его 5-5 лет, чтобы оставить Oleksandr Usyk twice, Anthony Joshua twice, тогда оставить Francis Ngannou:



[ @Tyson_Fury ] pic.twitter.com/zmjbu3Z9Me — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 7, 2024

К слову, свой последний поединок "Цыганский король" провел именно против Нганну. В ночь на 29 октября прошлого года Фьюри победил камеруно-французского бойца ММА раздельным решением судей, хотя в третьем раунде сам побывал в нокдауне.

В послужном списке Фьюри 34 победы (24 – нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.

Напомним, поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля, однако из-за травмы британца его перенесли на 18 мая . Место проведения боя не изменилось – боксеры сойдутся в ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во избежание повторного срыва поединка организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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