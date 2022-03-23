Пять европейских сборных будут бойкотировать ЧМ по водным видам спорта, если к турниру допустят представителей страны-агрессора

Пять европейских сборных будут бойкотировать ЧМ по водным видам спорта, если к турниру допустят представителей страны-агрессора

Международная федерация плавания до сих пор не ввела санкций в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

Сборные Норвегии категорически высказались против участия российских и белорусских спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта. С тем же призывом ранее выступили Швеция, Швейцария, Польша и Германия.

Об этом сообщает NKR.no.

В отличие от большинства других спортивных организаций и федерации, запретивших атлетам из России и Беларуси участвовать в своих соревнованиях из-за войны против Украины, Международная федерация плавания (FINA) такого решения не приняла.

FINA пока наказала Россию лишением права на проведение чемпионата мира на короткой воде, а атлеты могут выступать на соревнованиях как нейтральные.

Чемпионат мира по водным видам спорта должен пройти в Будапеште (Венгрия) в период с 18 июня по 3 июля. Соревнования пройдут в пяти дисциплинах – плавание, артистическое плавание, прыжки в воду, плавание на открытой воде и водное поло.

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