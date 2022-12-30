"Пять лет назад он был никем": Фьюри пренебрежительно высказался об Усике в ожидании боя за "абсолюта"

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал потенциальный поединок с чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

"У остальных были подгузники, когда я думал о Кличко. О них даже не думали. Усик? Когда он стал профессионалом? А Джошуа? 2012-й, 2013-й? Когда они боксировали на Олимпиаде-2012, я уже был в пятерке лучших в мире.

Сражался в элиминаторе против Каннингема в Мэдисон-сквер-гарден. А Усик с Джошуа тогда еще в майках прыгали на ринге, потому не думал о них. А когда Энтони появился на горизонте, у меня была пауза в карьере. Усика вообще никогда не было в моих мыслях.

Откуда он вообще взялся? Внезапно этот украинец поднялся в весе, побил Джошуа, забрал все признание Энтони, которое он строил годами. Усик – достойный соперник, но пять лет назад он был никем, о нем никто даже не думал", – сказал Фьюри для The Fight Within.

Напомним, ранее промоутер Усика подтвердил договоренность с Фьюри по поводу проведения объединительного поединка. Его победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Официально дату и место боя еще не объявляли.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 4 декабря 2022 года "Цыганский король" вернулся в ринг и нокаутом победил своего соотечественника Дерека Чисору.

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