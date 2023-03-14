Пять мячей Холанда позволили "Манчестер Сити" уничтожить "Лейпциг" и выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы не оставила сопернику из Германии никаких шансов.

"Манчестер Сити" разбил "РБ Лейпциг" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 7:0 .

Героем встречи стал норвежский бомбардир "горожан" Эрлинг Холанд, отправивший в сетку ворот "быков" сразу пять мячей.

На 22-й минуте Холанд открыл счет в поединке, реализовав пенальти. А на 24-й, 45+2-й, 54-й и 57-й минутах норвежец отличился уже с игры.

Еще один гол в ворота "Лейпцига" в начале второго тайма забил Илкай Гюндоган. Точку в игре на 90+2-й минуте поставил Кевин Де Брюйне.

Обзор матча

В первом матче в Германии "Лейпциг" и "Манчестер Сити" сыграли вничью (1:1). Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы по сумме двух поединков уверенно вышла в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

В другом матче этого игрового дня миланский "Интер" сыграл вничью с "Порту", которая также вывела итальянский клуб в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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