Элина Свитолина / © Associated Press

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Пять украинских теннисисток автоматически попали в основную сетку Wimbledon-2025. Это Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Они отобрались в основу турнира Grand Slam благодаря своим позициям в мировом рейтинге, сообщается на официальном сайте Wimbledon.

Напрямую попасть в основную сетку Wimbledon-2025 может еще одна украинка Дарья Снигур, однако она имеет лишь 57-й номер в альтернативном списке, из-за чего, скорее всего, начнет выступления на турнире с квалификации.

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Матчи основной сетки Wimbledon-2025 состоятся с 30 июня по 13 июля.

Действующей чемпионкой Уимблдонского турнира является чешка Барбора Крейчикова, которая в прошлом году в финале победила итальянку Жасмин Паолини.

Лучший результат среди украинок на Wimbledon-2024 показала Свитолина, которая остановилась в четвертьфинале, проиграв Елене Рыбакиной из Казахстана.

Ранее сообщалось, что четыре украинских теннисистки напрямую попали в основную сетку Roland Garros-2025, поединки которого продлятся с 25 мая по 8 июня.

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