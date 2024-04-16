Пять украинских теннисисток попали в основную сетку Roland Garros-2024

Французский мэйджор состоится с 20 мая по 9 июня.

Пять украинских теннисисток вошли в основную сетку одиночного разряда Roland Garros 2024 года.

Как сообщает официальный сайт турнира Grand Slam, нашу страну в основе Открытого чемпионата Франции представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Благодаря "замороженному рейтингу" в основную сетку Roland Garros-2024 попали экс-первые ракетки мира Анжелик Кербер (Германия) и Наоми Осака (Япония).

Также прямые путевки по защищенным очкам получили Ирина-Камелия Бегу (Румыния), Аманда Анисимова (США), Бьянка Андрееску (Канада), Юлия Грабгер (Австрия) и Алисон ван Эйтванк (Бельгия).

Roland Garros-2024 состоится с 20 мая по 9 июня. В прошлом году победительницей женского одиночного турнира стала первая ракетка мира полька Ига Швентек.

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