Пятое поражение подряд: "Манчестер Сити" потерпел сокрушительное фиаско от "Тоттенхэма" в АПЛ (видео)

Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере проиграл пять матчей подряд.

"Манчестер Сити" дома потерпел разгромное поражение от "Тоттенхэма" в центральном поединке 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилась со счетом 0:4 .

В первом тайме дубль в составе "шпор" оформил Джеймс Мэддисон, забив на 13-й и 20-й минутах.

После перерыва подопечные Ангелоса Постекоглу довели дело до разгрома. На 53-й минуте голом отличился Педро Порро. Окончательный счет игры на 90+3-й минуте установил Бреннан Джонсон, отправив четвертый мяч в ворота "горожан".

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Манчестер Сити" это пятое поражение подряд во всех турнирах. Ранее "небесно-голубые" вылетели от "Тоттенхэма" (1:2) из Кубка английской лиги, уступили "Борнмуту" (1:2) и "Брайтону" (1:2) в АПЛ, а также разгромно проиграли "Спортингу" (1:4) в Лиге чемпионов.

"Горожане" впервые под руководством Гвардиолы потерпели пять поражений подряд. Сам Пеп также в первый раз за свою тренерскую карьеру проиграл пять матчей подряд.

"Манчестер Сити" (23 очка) остался на втором месте в АПЛ и на 5 баллов отстает от лидера "Ливерпуля", который имеет игру в запасе. "Тоттенхэм" (19 пунктов) поднялся на шестую строчку.

В следующем туре АПЛ команда Гвардиолы 1 декабря на выезде сразится с "Ливерпулем", а "шпоры" в тот же день примут "Фулхэм".

Читайте также:

"Арсенал" с Зинченко одержал разгромную победу и прервал свою безвыигрышную серию в АПЛ (видео)

"Челси" без Мудрика обыграл "Лестер" и приблизился к лидерам АПЛ (видео)

"Шахтер" поиздевался над "Ингульцом", продолжив свою погоню за лидерами УПЛ (видео)