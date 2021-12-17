Пятое поражение в шести матчах: "Дженоа" Шевченко уступила "Лацио" и осталась на дне Серии А

Пятое поражение в шести матчах: "Дженоа" Шевченко уступила "Лацио" и осталась на дне Серии А

Тренерская карьера Андрея на Апеннинах пока не складывается.

"Дженоа" под руководством Андрея Шевченко проиграла "Лацио" в стартовом матче 18-го тура итальянской Серии A. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 3:1 .

Подопечные Маурицио Сарри вышли вперед на 36-й минуте. Сетку ворот генуэзцев поразил Педро после передачи Фелипе Андерсона.

Во втором тайме "орлы" закрепили свое преимущество. На 75-й минуте Франческо Ачерби отправил второй мяч в ворота команды украинского тренера.

На 81-й минуте Маттия Дзакканьи сделал счет разгромным. Подопечные Шевченко ответили лишь голом престижа, который забил на 86-й минуте Филиппо Мелегони.

Отметим, что для экс-наставника сборной Украины это был седьмой матч во главе "грифонов". В шести поединках национального чемпионата "Дженоа" потерпела 5 поражений и однажды сыграла вничью. В предыдущем туре Серии А команда Шевченко уступила "Сампдории" в принципиальном генуэзском дерби.

А вот в Кубке Италии у украинского тренера есть повод для радости. На неделе "Дженоа" в 1/16 финала обыграла "Салернитану" и вышла в следующий раунд турнира. Эта победа стала первой для Шевченко во главе "грифонов".