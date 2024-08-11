Пятое "золото" подряд: определился триумфатор мужского баскетбольного турнира Олимпиады-2024

Американцы с Леброном Джеймсом, Стефом Карри и Кевином Дюрантом в финале обыграли Францию.

Сборная США стала победителем мужского баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

В финальном матче "звездно-полосатые" одержала победу над хозяевами соревнований Францией со счетом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Самым результативным игроком поединка стал француз Виктор Вембаньяма – 26 очков. Вторым скорером во французской команде был Гершон Ябуселе, который сумел набрать 20 пунктов.

У американцев, которые приехали на Игры в Париж мегазвездным составом, больше всего очков добыл Стеф Карри – 24, причем он попал 8 из 12 трехочковых. По 15 очков заработали Дэвин Букер и Кевин Дюрант, а Леброн Джеймс оформил дабл-дабл: 14 очков + 10 передач.

Оляд матча Франция – США

Для мужской сборной США по баскетболу это пятое "золото" подряд на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2020 в Токио американцы в финале также обыграли Францию (87:82).

США одержали свою 17-ю в истории победу на Олимпийских играх в мужском баскетболе. Лишь трижды они не выигрывали Олимпиаду, когда участвовали в ней. В последний раз такое случилось в Афинах-2004, когда американцы в полуфинале потерпели поражение от будущего чемпиона, сборной Аргентины (81:89).

Отметим, что 35-летний Дюрант установил новый олимпийский рекорд. Он стал первым игроком, выигравшим четыре "золота" (все – подряд в 2012-2024 годах) в мужском баскетболе на ОИ. Для 39-летнего Леброна Джеймса это третья олимпийская золотая медаль, а для 36-летнего Стефа Карри – дебютная в карьере.

"Бронзу" мужского баскетбольного турнира Олимпиады-2024 выиграла Сербия, которая в матче за третье место победила действующих чемпионов мира, команду Германии, со счетом 93:83.

Добавим, что финальный матч женского баскетбольного турнира ОИ-2024 состоится в последний соревновательный день, 11 августа. За "золото" также сразятся Франция и США (начало – в 16:30 по киевскому времени).

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