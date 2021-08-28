Пятое "золото" за день: украинская пловчиха Мерешко стала двукратной чемпионкой Паралимпиады-2020

Очередная победа в бассейне.

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко стала двукратной чемпионкой Паралимпийских игр-2020 в Токио.

Наша соотечественница победила в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом. Это уже восьмое "золото" для страны на Играх в столице Японии и пятое за сегодняшний день.

Для самой Мерешко это третья медаль в Токио. Ранее она победила на дистанции 50 метров вольным стилем и завоевала серебряную медаль в заплыве 200 метров комплексом.

Всего в активе Украины теперь на Паралимпиаде в Токио 33 награды: 8 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых.

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Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

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