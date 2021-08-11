Пятов получил три бутылки пива от Месси: украинец рассказал о планах на полученный подарок (видео)

Пятов получил три бутылки пива от Месси: украинец рассказал о планах на полученный подарок (видео)

Презент, наконец, добрался до адресата.

Голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов получил подарок в виде трех бутылок пива от звезды мирового футбола Лионеля Месси. Еще в декабре 2020 года аргентинец и известный производитель напитка Budweiser анонсировали, что презент получат все вратари, которые пропускали от форварда на клубном уровне.

Вчера в Instagram 37-летний вратарь сообщил, что, наконец-то, получил подарок от Месси.

В комментарии к посту Андрей написал: "Дождался уникального подарка от Месси. Хотелось бы написать "Приятно быть причастным к рекорду", но это не так. Пропускать в свои ворота неприятно в турнире любого уровня.

Решил, что две бутылочки из лимитированной коллекции (всего 160 вратарей в мире получили такие же) оставлю у себя. Одну выставлю на аукцион, а вырученные средства отправим с женой в помощь проекту, которому уже давно помогаем".

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Месси официально стал игроком ПСЖ.

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