"Пытаются испачкать мое имя": Лунин опроверг, что отказывается играть за сборную Украины

Андрей Лунин / © Associated Press

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин опроверг информацию, что он якобы отказывается играть за сборную Украины.

26-летний голкипер, который пропустил два предыдущих окна международных матчей, опубликовал соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Лунин подчеркнул, что для него является гордостью выступать за сборную Украины и он никогда не отказывался приезжать в лагерь национальной команды.

"Смотря на то, что в последнее время распространяют не то, что ложную, а просто придуманную информацию о том, что я отказываюсь представлять сборную Украины, я не могу молчать, особенно когда пытаются испачкать мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность национальной команде.

Прежде чем распространять любую информацию, уважаемые журналисты, убедитесь в ее правдивости. Кто-то из вас слышал от меня, что я отказываюсь приезжать в сборную или от главного тренера?! Ответ – "нет", потому что это априори невозможно – даже думать о том, чтобы не играть за сборную Украины, не то чтобы сказать такое.

Сборная – это мечта и цель каждого футболиста, и для меня это гордость – представлять цвета нашей страны. Было достаточно много игр, когда я не играл, а был на замене и никаких проблем не было. Так с чего им быть сейчас, когда мы все прекрасно понимаем, что это национальная сборная, и там главное – команда и результат?

Все хотят играть, и это нормально, но решение принимает тренер, как он считает лучше для команды, а мы, как игроки, должны быть готовы помогать. Опубликованные статьи – это ложь. Непрофессионализм журналистов, которые делают такого рода публикации или заявления – это неуважение ко мне как к профессионалу и как к личности.

Использовать журналистику и информационное пространство для дезинформации болельщиков и развязывания между нами конфликтов считаю неправильным. Всем мира, и Слава Украине!", – написал Лунин.

Напомним, 16 ноября сборная Украины победила Исландию (2:0) и вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Своих соперников в плей-оффе отбора на ЧМ-2026 сборная Украины узнает во время жеребьевки, которая состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Плей-офф квалификации на Мундиаль будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Напомним, два основных футболиста сборной Украины пропустят полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026.