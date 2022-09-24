Работа над ошибками: Петраков объявил неожиданный состав сборной Украины на матч против Армении

Сборная Украины проведет матч 5-го тура групповой стадии Лиги наций сезона 2022/23 против национальной команды Армении. Стали известны стартовые составы команд на поединок.

В субботу, 24 сентября, состоится матч первого тура группового этапа Лиги наций сезона-2022/23 между сборными Украины и Армении.

Команды определились со стартовыми составами на поединок.

Главный тренер "сине-желтых" после провала команды в матче против Шотландии решил полностью сменить "старт" команды

Украина : Лунин, Забарный, Кривцов, Качараба, Тимчик, Сидорчук, Игнатенко, Миколенко, Зубков, Цыганков, Яремчук

Запасные : Волынец, Ризнык, Бондарь, Михайличенко, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Мудрик, Довбык, Пихальнок, Караваев, Матвиенко

Армения : Юрченко, Дашян, Амбарцумян, Мкоян (к), Чалишир, Маргарян, Бичахчян, Григорян, Байрамян, Барсегян, Селараян

Запасные : Мкртчян, Восканян, Монрой, Мурадян, Серобян, Бучнев, Галстян, Арутюнян, Бегларян, Акопян, Шагоян, Мкртчян.

Матч Армения – Украина начнется в 16:00. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка.

По итогам четырех туров сборная Украины с 7 очками размещается на второй позиции в своем квартете. Лидирует с 9 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

После игры с Арменией команда Александра Петракова в заключительном поединке Лиги наций-2022/23 встретится с Шотландией. Матч состоится 27 сентября в Кракове.

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.

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