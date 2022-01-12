Работает с Ибрагимовичем и Погба: известного футбольного агента экстренно госпитализировали

Мино Райола перенес операцию и находится в тяжелом состоянии в больнице.
Один из самых влиятельных футбольных агентов мира Мино Райола находится в тяжелом состоянии в больнице Сан-Раффаэле в Милане.
54-летнего нидерландца 12 января госпитализировали и провели экстренную операцию, сообщает La Gazzetta dello Sport.
После хирургического вмешательства Райола находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. О характере операции, и какие проблемы со здоровьем у агента, не сообщается.
Райола представляет таких звезд мирового футбола, как Златан Ибрагимович ("Милан"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") и многих других.
Читайте также:
Благодаря бесплатному сайту: президент канадского клуба рассказал необычную историю, как подписал звезду итальянского футбола
"Даже если позовет Италия, выберу Украину": вундеркинд "Ювентуса" ждет вызов от "сине-желтых"