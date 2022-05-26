Работал корректировщиком огня у оккупантов: в Харьковской области задержали участника Олимпийских игр

В четверг, 26 мая, известный украинский тяжеловес был задержан украинскими военными за корректировку огня российских оккупантов.

Украинские защитники задержали спортсмена и троих его соучастников в Чугуеве Харьковской области.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".

Фото: Труха

Отметим, что Геннадий Красильников — мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Штангист-супертяжеловес дважды устанавливал национальные рекорды, один из которых до сих пор не побит.

Красильников дважды выступал за сборную Украины на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории мужчин, заняв 9-е и 4-е место в финальном зачете.

Напомним, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребует от Российской Федерации возместить ущерб, причиненный футбольной инфраструктуре в результате военной агрессии.

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