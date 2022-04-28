Работал с Ибрагимовичем и Погба: умер известный футбольный агент - СМИ

Работал с Ибрагимовичем и Погба: умер известный футбольный агент - СМИ

Один из самых влиятельных футбольных агентов мира Мино Райола умер на 55-м году жизни.

54-летний нидерландский агент итальянского происхождения скончался после болезни.

Об этом сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Нидерландец итальянского происхождения был прооперирован в больнице Сан-Рафаэле в Милане из-за заболевания легких, которое не было связано с Covid-19.

Райола представлял интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлинга Голанда, Джанлуиджи Доннаруммы, Маттейса де Лигта, Марко Верратти, Генриха Мхитаряна и многих других футболистов.

Напомним, что украинский ватерполист Олег Голодников погиб в Мариуполе от прямого попадания снаряда российских оккупантов в его здание.

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