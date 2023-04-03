Работал с клубами АПЛ: известный европейский тренер может возглавить сборную Украины

Новым главным тренером сборной Украины может стать хорватский специалист Славен Билич.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил авторитетный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, это случится, если Украинская ассоциация футбола (УАФ) примет решение о "срочных изменениях". В ближайшее время УАФ проведет переговоры с 54-летним специалистом.

На протяжении своей карьеры Билич тренировал хорватский "Хайдук", московский "Локомотив", турецкий "Бешикташ", саудовский "Аль-Иттихад", китайский "Бейцзин Гоань", а также английские "Вест Хэм", "Вест Бромвич" и "Уотфорд", откуда был уволен в начале марта.

Кроме того, Билич работал с молодежной и национальной сборными Хорватии. На Евро-2008 он выводил "клетчатых" в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что УАФ ведет переговоры с Сергеем Ребровым, который сейчас возглавляет эмиратский "Аль-Айн".

Напомним, в настоящее время обязанности главного тренера сборной Украины исполняет Руслан Ротань, также работающий с украинской "молодежкой" и возглавляющий клуб УПЛ "Александрию".

В дебютном официальном матче под его руководством "сине-желтые" проиграли Англии на старте отбора к Евро-2024.

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