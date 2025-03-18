Работал учителем: стало известно, кто будет судить матч Украина – Бельгия за место в элите Лиги наций

Европейский футбольный союз (УЕФА) назначил арбитров на первый матч между сборными Украины и Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, поединок будет обслуживать швейцарская бригада судей во главе с 36-летним Сандро Шерером.

На линиях ему помогут соотечественники Штефан де Алмейда и Йонас Эрни. Еще один швейцарец Лионель Чуди будет выполнять функции четвертого рефери.

За работу системы видеоповторов (VAR) будут отвечать швейцарцы Федаи Сан и Лукас Фандрих.

Интересно, что до начала карьеры профессионального арбитра Шерер работал учителем в разных школах, а также был инструктором в горнолыжном спорте.

В этом сезоне Шерер дважды судил матчи с участием украинских клубов. Летом 2024 года он обслуживал поединок квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и австрийским "Зальцбургом", где киевляне уступили 0:2, а в январе 2025-го работал на игре донецкого "Шахтера" против французского "Бреста" в основном раунде ЛЧ, которая завершилась победой "горняков" со счетом 2:0.

Матч Украина – Бельгия состоится в четверг, 20 марта, в испанской Мурсии на стадионе "Нуэва-Кондомина". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ответный поединок между командами запланирован на воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Сборная, которая проиграет, проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Ранее сообщалось, что главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи с Бельгией в плей-офф Лиги наций.

Читайте также:

Украина – Бельгия: где и когда смотреть матч за место в элитном дивизионе Лиги наций

Лига наций: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Возвращение Куртуа: сборная Бельгии обнародовала состав на матчи против Украины в плей-офф Лиги наций