"Рад, что удалось помочь": один из самых перспективных украинских боксеров продал чемпионский пояс, чтобы помочь украинцам

"Рад, что удалось помочь": один из самых перспективных украинских боксеров продал чемпионский пояс, чтобы помочь украинцам

Украинский боксер Карен Чухаджян продал на благотворительном онлайн-аукционе чемпионский пояс WBC Silver Youth.

26-летний украинский боксер армянского происхождения решился на такой шаг, чтобы помочь Украине в войне с российскими оккупантами.

Как сообщил Чухаджян на своей странице в Instagram, пояс приобрел его менеджер Максим Михайлев за 1 800 долларов.

"Благотворительный аукцион с моим поясом WBC Silver Youth состоялся. Пояс купил мой менеджер Максим Михайлев. 1 800 долларов уже на счету волонтерской организации UKRAINE ALIVE, которая помогает армии и пострадавшим жителям из-за войны. Спасибо, Макс, за такой поступок. Жду момента, когда встретимся и я передам тебе пояс. Рад, что удалось помочь таким образом", — отметил Чухаджян.

Напомним, что украинская теннисистка Даяна Ястремская призвала спортсменов страны-агрессорки высказаться по поводу войны России против Украины.

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