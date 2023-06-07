"Рад вернуться в Украину": Ребров прокомментировал назначение наставником национальной команды

Украинский специалист поблагодарил ВСУ за то, что защищают нашу независимость.

Новоиспеченный главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение возглавить национальную команду.

На пресс-конференции по случаю назначения его на пост наставника "сине-желтых" 49-летний специалист поблагодарил украинских военных и заявил, что рад вернуться на родину.

"Во-первых, хочу поблагодарить ВСУ за то, что берегут нашу Независимость, что дают нам возможность общаться о футболе, проводить наш чемпионат Украины. Я сам лично и все украинцы в дальнейшем будем помогать ВСУ и нашим людям, пострадавшим от рашистской агрессии.

Я лично очень рад вернуться в Украину. Моя семья тоже возвращается. Я очень рад, что жена так восприняла мое решение", – сказал Ребров.

Также Сергей отметил, что подписал контракт с национальной командой на три года. Ранее СМИ сообщали, что по обоюдному согласию сторон соглашение может быть продлено до чемпионата мира 2030 года.

Напомним, в конце мая Ребров объявил об уходе из "Аль-Айна". Он работал с эмиратским клубом с лета 2021 года. Ранее Сергей возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Национальная команда Украины начнет свой сбор 8 июня в Бремене, где 12 июня проведет спарринг с Германией.

После этого "сине-желтые" в рамках отбора на континентальное первенство сыграют с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Читайте также:

Экс-тренер сборной Украины снова вызвал в национальную команду Армении игроков из чемпионата России

Сборная Германии объявила заявку на товарищеский матч с Украиной

Украинский футболист, приостановивший выступления за польский клуб и вступивший в ВСУ, погиб на войне