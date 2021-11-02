"Рада, что это случилось именно здесь": Свитолиной открыли именную звезду в Киеве (фото)

"Рада, что это случилось именно здесь": Свитолиной открыли именную звезду в Киеве (фото)

Лучшей теннисистке Украины также вручили орден Княгини Ольги.

Во вторник, 2 ноября, в Киеве на Площади звезд открыли именное звезду первой ракетке Украины Элине Светолиной.

Специально для этого события 27-летняя теннисистка посетила родину. Несмотря на непогоду увидеть торжественное открытие именной звезды лучшей теннисистки Украины, собралось много ее поклонников и журналистов.

instagram.com/gulliver.kyiv

instagram.com/gulliver.kyiv

Свитолина охотно фотографировалась и давала автографы всем желающим, а в интервью ТСН рассказала, что для нее означает это отличие.

"Для меня это большая честь, что я получаю такие награды в своей родной Украине. Невероятные чувства, потому что когда я возвращаюсь сюда, в Украину, в Киев, то это всегда невероятные ощущения, всегда приятно возвращаться, и, конечно же, получение звезды это очень классно! Очень благодарна организаторам, которые уделили мне время и сделали это для меня.

Это внимание со стороны людей, которые переживают меня и болеют, это всегда меня мотивирует, всегда оказывает такое небольшое давление двигаться дальше, двигаться вперед и достигать еще лучших результатов!

Я еще буду пару дней здесь, поеду к родителям, бабушке в Одессу, но я думаю, что я уже начну тренироваться, готовиться к следующему сезону в декабре. И дальше уже буду готовиться к Австралии (Australian Open - прим.)", - сказала Свитолина.

instagram.com/gulliver.kyiv

instagram.com/gulliver.kyiv

instagram.com/gulliver.kyiv

На церемонии в Киеве Элина получила не только именно звезду. Также ей вручили орден Княгини Ольги. Теннисистка была на Аллее звезд в Лос Анджелесе, но рада, что ее именную звезду открыли здесь.

"Да, я была там несколько раз (на Аллее звезд в Лос Анджелесе - прим.). Если честно - мне там не очень понравилось (смеется). Здесь гораздо лучше. Здесь звезды, за ними следят, ухаживают, там немного такая загрязненная эта Аллея, поэтому я очень рада, что моя звезда здесь", - призналась Свитолина.

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За свою карьеру Свитолина выиграла 16 одиночных турниров самой престижной серии WTA, в том числе Итоговый турнир WTA в 2018 году.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Элина завоевала для Украины первую в истории олимпийскую медаль по теннису - "бронзу".

Новости Украины: в Киеве на площади звезд открыли награду теннисистке Элине Светолиной

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