Рада призвала МОК запретить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде-2024

Депутаты подчеркнули, что участие россиян и белорусов в Олимпиаде является надругательством над памятью сотен тысяч граждан Украины, в том числе более 220 спортсменов.

Верховная рада призвала Международный олимпийский комитет запретить участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

Соответствующее обращение нардепы поддержали на сегодняшнем заседании 6 февраля.

В обращении говорится, что 25 января на заседании Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета были обнародованы предложения о допуске к международным спортивным соревнованиям, в том числе к Олимпийским играм российских и белорусских спортсменов.

Депутаты подчеркнули, что подобные предложения являются поруганием над памятью сотен тысяч граждан Украины, в том числе более 220 спортсменов, погибших в борьбе с агрессией РФ.

Владимир Андрощук, легкая атлетика, 22 г. Евгений Малышев, биатлон, 19 г. Иван Бедняк, пулевая стрельба, 36 г. Они уже никогда не примут участия в Олимпиаде, как и 217 других убивших спортсменов. #МОК, расскажете о нарушении «прав ru-спортсменов» семьям убитых украинцев? – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) February 6, 2023

Кроме того, в Раде напомнили, что российское вторжение привело к масштабным разрушениям спортивной инфраструктуры Украины.

"С началом российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года лозунг "Спорт вне политики" потерял право на существование. Российские и белорусские спортсмены, в частности олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр одобряют войну против Украины: насилие, убийства и геноцид Украинского народа, Z-парады или молча поддерживают эту самую ожесточенную полномасштабную войну, не имея гражданского мужества или осознанной собственной позиции относительно ее осуждения", – говорится в обращении.

Нардепы отметили, что Россия и Беларусь используют спортсменов как идеологическое оружие для своей пропаганды, усиления боевого духа армии РФ, зомбирования российского народа и влияния на решение других государств по поддержке Украины.

Верховная Рада предлагает разрешить участие российских и белорусских спортсменов как нейтральных спортсменов при условии, что они открыто не будут выступать против миротворческой миссии МОК, то есть публично не будут поддерживать войну России против Украины, а также будут соблюдать требования Всемирного антидопингового кодекса.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что окончательное решение по участию спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх-2024 еще не принято.

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