Ради работы в сборной Украины: Ребров начал консультации, чтобы разорвать контракт со своим клубом

Ради работы в сборной Украины: Ребров начал консультации, чтобы разорвать контракт со своим клубом

Легендарный футболист заинтересован в работе с "сине-желтыми".

Главный тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров может возглавить сборную Украины, которую накануне покинул ее наставник Андрей Шевченко.

47-летний специалист уже начал консультации со своими юристами, чтобы достичь соглашения о разрыве контракта с его нынешним клубом. Такой вариант вполне возможен, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Если Ребров разорвет свой контракт с "Аль-Айном", он уже 9 августа будет назначен главным тренером сборной Украины.

Другим претендентом на пост наставника национальной команды является глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич, ранее уже работавший с "сине-желтыми".

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