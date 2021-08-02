Ради работы в сборной Украины: Ребров начал консультации, чтобы разорвать контракт со своим клубом

Легендарный футболист заинтересован в работе с "сине-желтыми".
Главный тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров может возглавить сборную Украины, которую накануне покинул ее наставник Андрей Шевченко.
47-летний специалист уже начал консультации со своими юристами, чтобы достичь соглашения о разрыве контракта с его нынешним клубом. Такой вариант вполне возможен, сообщает журналист Игорь Цыганык.
Если Ребров разорвет свой контракт с "Аль-Айном", он уже 9 августа будет назначен главным тренером сборной Украины.
Другим претендентом на пост наставника национальной команды является глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич, ранее уже работавший с "сине-желтыми".