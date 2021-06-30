"Ради таких моментов играют в футбол": эксклюзивное интервью ТСН с героем матча Швеция - Украина Довбиком

Форвард сборной Украины Артем Довбик - о победном матче 1/8 финала Евро-2020.

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик, который стал героем победного матча 1/8 финала Чемпионата Европы-2020 против команды Швеции (2:1), дал эксклюзивное интервью ТСН.

24-летний фовард поделился пережитыми эмоциями и рассказал, как команда отреагировала на исторический выход в четвертьфинал континентального первенства.

- Ты вчера говорил, что не спать всю ночь. Удалось поспать?

- Поспал всего лишь часа три.

- А почему? Вы вчера долго праздновали?

- Нет, был допинг-тест после игры и там немного задержались. Затем пока приехали, пока все распаковали, туда-сюда и вот так получилось заснуть только где-то в 5 утра.

- Праздновали в раздевалке хоть немного? Что сказали тебе партнеры? Что сказал тренер?

- Да, все были счастливы, все прыгали от радости. Но после игры я сразу пошел на допинг-тест и в раздевалку не попал.

- То есть на руках тебя не носили?

- Нет, я так видел на видео, что в раздевалке была хорошая атмосфера и все были в хорошем настроении.

- А что тебе сказал тренер перед тем, как ты пошел на тест? Ты успел поговорить с ним?

- Ничего, подошел, обнял, сказал "молодец"

- А он не плакал? А ты не плакал?

- Нет, пожалуй, не успел.

- Ты на адреналине, я так понимаю, был в то время?

- Да, адреналин был сумасшедший. Ради таких моментов, наверное, все играют в футбол.

- Кто первый поздравил тебя? Позвонила жена?

- Да первой поздравила жена. И после этого я уже набрал маму и папу.

- А что жена сказала? Что пообещала сделать?

- Ничего. Говорила, что очень ждала меня уже, но придется немного отложить встречу. Но она говорит, что ради таких моментов она готова подождать.

- Как тебе эта информация - что ты побил рекорд Платини по самому позднемо голу. забитому на Евро.

- Ну, это очень приятно - но я узнал это сегодня утром, кстати. Также из прессы. Я побил рекорд. Какой рекорд? Затем начал разбираться и уже понял, в чем заключается рекорд.

- Говорили вы уже, я так понимаю, об Англии, говорили о будущем сопернике, удастся ли вам сохранить - вот 2 дня у вас будет подготовки - такой же победный настрой, который вы поймали перед Швецией - как ты чувствуешь?

- Об Англии мы еще не общались, но я думаю, что завтра, наверное, с завтрашнего уже дня начнем подготовку к Англии - да, наверное, это где-то тяжело психологически немного отходить от таких игр. Но я думаю, что мы все профессионалы и все знаем как готовится к таким играм.

Евро-2020: эксклюзивное интервью с Артемом Довбиком

Отметим, что сразу после победного поединка Довбик высказался о своем решающем голе и признался, что говорил ему тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко перед тем, как выпустить на замену. Первыми словами Артема после победы над шведами эксклюзивно поделилась его жена Юлия.

Ранее ТСН Проспорт писал, что сказал Андрей Шевченко после фантастической победы над шведами на Евро-2020. К слову, лучшим игроком поединка УЕФА признал Александра Зинченко, на счету которого гол и ассист. После матча игрок "Манчестер Сити" расплакался и назвал рецепт успеха.

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В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией, которая в первом раунде плей-офф выбила Германию (2:0).

которая в первом раунде плей-офф (2:0). Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

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