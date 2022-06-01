Ради Украины: Пятов продает футболку одного из лучших вратарей мира с матча на "Донбасс Арене"

Ради Украины: Пятов продает футболку одного из лучших вратарей мира с матча на "Донбасс Арене"

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов выставил на благотворительный аукцион футболку голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Именно в этой футболке испанский голкипер "красных дьяволов" выходил на поле в матче с "Шахтером", состоявшемся в 2013 году на "Донбасс Арене". Встреча завершилась вничью 1:1.

После поединка Пятов и Де Хеа обменялись игровыми футболками. Теперь же Андрей решил продать экипировку своего испанского коллеги, а вырученные средства направить украинцам, пострадавшим от вооруженной агрессии России.

"Спасибо Давиду Де Хеа, что согласился присоединиться к проведению аукциона. Спасибо за поддержку Украины в сверхсложные времена. Наша цель - направить средства с наивысшей ставки нуждающимся. Это жертвы российской агрессии, которые были вынуждены покинуть свои дома", - написал Пятов у себя в Instagram.

Сам Де Хеа сделал репост публикации голкипера "Шахтера" и добавил подпись "Пожалуйста, мир".

Поучаствовать в благотворительном аукционе можно на Instagram-странице Пятова до 10 июня.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко продает чемпионский пояс, чтобы помочь юноше из Донбасса.

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