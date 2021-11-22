Радость в мелочах: Моуринью приобретет бутсы за 800 евро юному футболисту, "похоронившему" команду Шевченко в Серии А

Он пообещал ему подобный презент в случае забитого гола.
Очень трогательным поступком отличился главный тренер римской "Ромы" — Жозе Моуриньо.
Так, по информации Football Italia, 58-летний наставник "волков" пообещал 18-летнему футболисту своей команды Феликсу Афени-Гьяну приобрести пару бутс за 800 евро, если он отметится в воротах "Дженоа" в рамках 13-го тура Серии А.
Как следствие, выйдя на замену на 74-й минуте встречи, Афена-Гьян дважды расписался в воротах команды Андрея Шевченко, принеся таким образом победу римлянам со счетом 2:0.
"Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся. Они действительно дорогие, стоят 800 евро, поэтому он подбежал и сказал мне не забывать об обещании! Завтра утром я сразу куплю ему эти бутсы.
В какой-то момент я почувствовал, что у Феликса другой профиль, и он может стать решающим. Он делал это в матчах с "Кальяри" и "Миланом". Он создавал проблемы сопернику своей энергичностью и крепким телом. Когда он выходит, изменяет динамику команды. Мне жалко господина Де Росси и нашу примаверу, но Феликс останется с нами. Мы тесно контактируем с молодежной командой, поэтому Феликс и еще 4-5 игроков попали во взрослую", — сказал Моуриньо.
- Для Афена-Гьяна матч с "Дженоа" стал всего лишь третьим на взрослом уровне.
Интересно, что сам Моуриньо тоже не остался без подарка. Перед игрой с "Дженоа" Шевченко вручил португальцу бутылку красного вина.
- "Дженоа" (9 баллов) находится на 18-м месте в зоне вылета из Серии А. "Рома" (22 пункта) поднялась на 5-ю строчку.
- В следующем туре Чемпионата Италии подопечные Шевченко на выезде встретятся с "Удинезе", а команда Моуриньо примет "Торино". Оба поединка пройдут 28 ноября.