Радоваться рано: известный рэпер сделал безумную ставку на победу Аргентины в финале ЧМ-2022

Известный канадский рэпер Дрейк сделал ставку на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2022.

Об этом пишет Daily Mail.

Дрейк поставил на победу "альбиселесте" 1 миллион долларов.

Однако радоваться аргентинцам рано. Рэпер известен тем, что команды или спортсмены, которых он поддерживает или которые с ним фотографируются, проиграют.

Решающий матч чемпионата мира-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало игры – в 17:00 по Киеву. Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина – Франция доступна на нашем сайте.

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