"Ракета разрушила здание": Костюк расплакалась после победы над экс-россиянкой на Roland Garros

Марта Костюк / © Associated Press

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) успешно статировала на Roland Garros-2026.

В первом круге основной сетки 23-летняя уроженка Киева обыграла экс-россиянку Оксану Селехметьеву, которая недавно сменила гражданство на испанское — 6:2, 6:3.

После окончания матча Костюк во время интервью на корте расплакалась, рассказывая о ночном обстреле Киева. Российская ракета попала неподалеку от дома родителей Марты.

"Я невероятно горжусь собой сегодня. Думаю, это был один из самых тяжелых матчей в моей карьере. Сегодня утром, в 100 метрах от дома моих родителей, ракета разрушила здание. Это было очень тяжелое утро. Я не знала, как для меня сложится этот матч. Я не знала, как с этим справлюсь.

Сегодня я не хочу говорить о себе. Я очень рада выйти во второй круг, но все мои мысли и все мое сердце сегодня с людьми в Украине. Спасибо всем, кто пришел. Слава Украине!

По-моему, важно продолжать двигаться вперед. Самый большой пример для меня — это украинцы. Сегодня утром я проснулась и увидела всех этих людей, которые проснулись и продолжили жить своей жизнью, продолжили помогать тем, кто в этом нуждается.

Я знала, что сегодня здесь будет много украинских флагов и многие украинцы придут поддержать меня. Также приехали мои друзья из Украины. Очень счастлива, что они здесь", — сказала Костюк.

Уже на пресс-конференции теннисистка показала фото разрушений, которое ей прислала семья.

"Во время матча были моменты, когда я снова возвращалась мыслями к этому, потому что почти все утро меня тошнило от мысли, что если бы прилет произошел на 100 метров ближе, сегодня у меня, вероятно, уже не было бы мамы и сестры. Было невероятно сложно так быстро все это пережить и сразу выходить играть", — цитирует Костюк BTU.

Марта Костюк показала последствия российского обстрела / © btu.org.ua

Во втором круге французского мэйджора Костюк посоревнуется с американкой украинского происхождения Кэти Волынец (WTA №108).

Отметим, что во второй раунд Roland Garros-2026 также вышли украинки Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. Первая разгромила "нейтральную" россиянку Анну Блинкову со счетом 6:3, 6:1, а вторая сенсационно справилась с 20-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании — 3:6, 7:5, 6:2.

Ранее сообщалось, что Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде, обыграв в финале нейтральную спортсменку с российским паспортом Мирру Андрееву.

Также мы рассказывали, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.

