Ракицкий после возвращения из России сыграл в товарищеском матче за украинский клуб

Ракицкий после возвращения из России сыграл в товарищеском матче за украинский клуб

Ранее Ярослав расторг контракт с "Зенитом".

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий принял участие в товарищеском матче "Металлиста" против турецкого "Истанбула Башакшехира".

32-летний футболист, который сейчас находится в статусе свободного агента, присоединился к харьковскому клубу на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Ракицкий вышел на поле во втором тайме, а сам поединок завершился победой украинской команды со счетом 2:1, сообщает официальный сайт харьковчан.

В начале марта Ракицкий расторг контракт с санкт-петербургским "Зенитом" после полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Также Ярослав призвал россиян остановить войну: "Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину. Погибают мирные украинцы от российских солдат. Нас не надо освобождать. Оставьте нас и нашу Украину", - написал Ракицкий у себя в Instagram.

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