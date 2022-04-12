Ракицкий присоединился к "Шахтеру" для участия в благотворительных матчах

Ярослав уже прибыл в расположение "горняков" в Турции.
Украинский защитник Ярослав Ракицкий присоединился к донецкому "Шахтеру" и примет участие в благотворительных поединках в поддержку Украины во время войны с Россией.
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Во вторник, 12 апреля, Ракицкий прибыл в расположение "горняков" на тренировочной базе турецкой сборной и вместе с командой будет готовиться к ближайшим матчам.
Ракицкий является одним из самых известных воспитанников "Шахтера", в составе "оранжево-черных" он провел более 300 матчей. В январе 2019 года после 10 лет выступлений за первую команду "горняков" Ярослав перешел в питерский "Зенит", из-за чего перестал вызываться в сборную Украины.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Ярослав расторг контракт с "Зенитом", а также призвал россиян остановить войну, которую их государство начало против Украины.
Ранее сообщалось, что скончался бывший футболист и тренер донецкого "Шахтера".
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