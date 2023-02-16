Ракицкий – в запасе: "Шахтер" назвал стартовый состав на матч плей-офф Лиги Европы против "Ренна"

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" объявил стартовый состав на первый матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/23 против французского "Ренна", который сегодня, 16 февраля, состоится в Варшаве.

Отметим, что зимние новички "горняков" защитник Ярослав Ракицкий и венесуэльский нападающий Кевин Келси начнут поединок на скамейке для запасных.

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Траоре

Запасные: Пятов, Шевченко, Тейлор, Фарина, Козик, Ракицкий, Топалов, Джурасек, Назарина, Петряк, Сикан, Келси

Также стал известен стартовый состав французского клуба.

"Ренн": Манданда, Спенс, Амари, Белосян, Трюффер, Доку, Бурижо, Угочукву, Экамби, Гуири, Колимуэндо

Начало игры – в 19:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна на нашем сайте.

Ответный матч между командами будет сыгран в четверг, 23 февраля, на арене "Роазон Парк" во Франции.

Победители противостояний 1/16 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы. Жеребьевка 1/8 финала состоится 24 февраля, а поединки этой стадии – 9-го и 16 марта.

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