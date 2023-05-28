Ракицкому до крови разбили бровь: появилось видео жесткой драки в матче "Шахтер" – "Днепр-1"

Игроки обеих команд не справились с эмоциями в конце поединка.

Матч 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Шахтером" и "Днепром-1" закончился массовой дракой с участием футболистов обеих команд.

В компенсированное ко второму тайма время игроки донецкого и днепровского клубов не сдержали эмоций и устроили масштабное побоище прямо на футбольном поле.

Участие в потасовке приняли даже футболисты со скамейки запасных и представители обоих клубов. В ход пошли удары руками и ногами, а также удушающие приемы. Защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому до крови разбили бровь.

Защитнику "Шахтера" Ярославу Ракицкому до крови разбили бровь/скриншот twitter.com/SetantaUkraine

Видео массовой драки в матче "Шахтер" – "Днепр-1"

Главный арбитр матча Екатерина Монзуль показала 5 красных карточек за неспортивное поведение. Среди тех, кто на тот момент участвовал в игре, у "Шахтера" были удалены Егор Назарина и Анатолий Трубин, а у "Днепра-1" – бразилец Пеглоу.

Поскольку замен у "горняков" уже не оставалось, то в рамку ворот на последние секунды матча стал Ракицкий.

Ярослав Ракицкий в роли вратаря



После двух красных карт Шахтера игроку пришлось занять место вратаря #Football #UPL #Moments — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 28, 2023

Поединок завершился разгромной победой "Шахтера" со счетом 3:0 . Таким образом, донецкий клуб за один тур до финиша сезона стал чемпионом Украины по футболу.

"Шахтер" (72 очка) перед заключительным туром стал недостижимым для конкурентов на вершине УПЛ. Дончане оторвались от идущего вторым в турнирной таблице "Днепра-1" на расстояние 8 баллов. Для "горняков" это 14-й в истории титул чемпиона Украины.

В заключительном туре сезона УПЛ-2022/23 "Шахтер" сыграет с "Ворсклой", а "Днепр-1" встретится с "Кривбассом".

Для команды Александра Кучера этот поединок будет решающим в контексте борьбы с луганской "Зарей" за серебряные медали и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. А вот "Шахтер" в следующем сезоне уже точно сыграет в групповом раунде самого престижного евротурнира.

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