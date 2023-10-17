Ранее, чем ожидалось: Цыганков после травмы вернулся к тренировкам с "Жироной"

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков, который ранее получил травму в матче 8-го тура испанской Ла Лиги с мадридским "Реалом", вернулся к тренировкам в составе каталонского клуба.

Соответствующее видео появилось на официальной странице "Жироны" в Twitter. Одноклубники радостно поздравили 25-летнего украинца с возвращением к тренировочному процессу.

️‍♂️ Tornem als entrenaments amb un somriure! pic.twitter.com/Bb72geswUh — Girona FC (@GironaFC) October 17, 2023

2 октября "Жирона" сообщила, что Цыганков выбыл на месяц из-за повреждения двуглавой мышцы бедра правой ноги. В связи с этим Виктор не отправился в лагерь сборной Украины на октябрьские матчи квалификации к Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой.

Очевидно, для восстановления украинцу понадобилось несколько меньше времени. Так что Цыганков в составе "бело-красных" уже готовится к следующему матчу Ла Лиги с "Альмерией", который запланирован на 22 октября.

В этом сезоне Цыганков сыграл в восьми поединках за "Жирону" в Примере, забил один гол и сделал один ассист.

После девяти туров чемпионата Испании команда Цыганкова и украинского форварда Артема Довбика с 22 очками занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует с 24 баллами мадридский "Реал". На третьей позиции идет "Барселона", в активе которой 21 зачетный пункт.

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