Ранее дважды громил "горняков": соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов назначил нового главного тренера

45-летний немецкий специалист заменил на посту наставника "быков" Доменико Тедеско, который был уволен после разгромного поражения от "Шахтера" (1:4) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

"РБ Лейпциг" подписал с Розе контракт до конца июня 2024 года, сообщает официальный сайт клуба Бундеслиги.

Ранее Розе тренировал австрийский "Зальцбург", а также менхенгладбахскую и дортмундскую "Боруссии". Вместе с командой из Менхенгладбаха он дважды побеждал "Шахтер" с разгромным счетом (6:0 и 4:0) в Лиге чемпионов-2020/21.

Последним клубом в тренерской карьере Розе стала дортмундская "Боруссия", которую он возглавлял в течение 46 матчей, но был уволен в мае 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.

После пяти туров Бундеслиги "быки" занимают 11-е место в турнирной таблице с 5 очками в активе.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" сыграет на выезде с мадридским "Реалом", а "Шахтер" в номинально домашнем матче будет противостоять шотландскому "Селтику". Матчи пройдут 14 сентября.

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