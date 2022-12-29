Ранее возглавлял молодежную сборную Украины: клуб УПЛ назначил нового главного тренера

Сергей Ковалец будет работать с "Ингульцом".

Петровский "Ингулец", который выступает в украинской Премьер-лиге, объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 54-летний украинский специалист Сергей Ковалец.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба УПЛ. Детали сделки не разглашают.

В тренерском штабе продолжит работать Младен Бартулович, который был исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Сергея Лавриненко. Ассистентами такое останутся Богдан Шуст и Владислав Лупашко.

В прошлом Ковалец тренировал "Металлист", "Львов", "Александрию", запорожский "Металлург", "Оболонь", "Полесье" и "Черноморец". С 2012-го по 2015 год возглавлял молодежную сборную Украины. Последним местом его работы был "Черноморец", который он покинул в феврале 2021 года.

На зимний перерыв "Ингулец" отправился на 14-м месте в УПЛ, набрав 13 очков после 14 матчей.

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