Ранний гол Довбика не помог: "Жирона" проиграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании (видео)

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде уступила "Атлетико" в центральном матче 31-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Метрополитано" в Мадриде завершился со счетом 3:1 .

Гости вышли вперед уже на 4-й минуте встречи. Довбик на дальней штанге с близкого расстояния отправил мяч в пустые ворота после прострела Яна Коуту с правого фланга.

Для Довбика это 17-й забитый мяч в этом сезоне Примеры. Украинский форвард теперь единолично возглавляет бомбардирскую гонку Ла Лиги. Его ближайшие преследователи, Джуд Беллингем из мадридского "Реала" и Анте Будимир из "Осасуны", имеют в своем активе по 16 голов.

Однако затем команда Диего Симеоне оформила камбэк, забив в ворота соперника три безответных мяча. На 34-й минуте пенальти реализовал Антуан Гризманн, а прямо перед перерывом "матрасников" вывел вперед Анхель Корреа.

Во втором тайме "Атлетико" снял вопрос о победителе матча. На 50-й минуте Гризманн оформил дубль.

Отметим, что Довбик вышел в стартовом составе "Жироны" и провел на поле 83 минуты, после чего его заменил Кристиан Стуани. А вот другой украинец, полузащитник Виктор Цыганков, остался вне заявки на поединок с "Атлетико" из-за повреждения.

Обзор матча "Атлетико" – "Жирона"

После этого поражения "Жирона" (65 очков) продолжает идти на третьем месте в чемпионате Испании. Команда Цыганкова и Довбика на два балла отстает от "Барселоны" и 10 пунктами уступает лидеру – мадридскому "Реалу" украинского голкипера Андрея Лунина. В свою очередь, "Атлетико" (61 балл) располагается на четвертой позиции.

В следующем туре Ла Лиги подопечные Мичела 20 апреля примут "Кадис", а "матрасники" днем позже на выезде встретятся с "Алавесом".

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