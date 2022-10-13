Рашисты разрушили колледж физической культуры в Николаеве, где училась олимпийская чемпионка Харлан (фото)

Николаевский профессиональный колледж физической культуры потерпел разрушения в результате ракетных ударов, нанесенных Российской Федерацией.

Об этом сообщила Национальная федерация фехтования Украины на своей странице в Facebook.

Отмечается, что пострадали все учебные аудитории, общежитие, фехтовальный зал. Именно здесь учились олимпийские чемпионки-2008 по фехтованию в командной сабле Ольга Харлан и Елена Хомровая.

❗️The russian occupiers начинает cynically destroy sports infrastructure of Ukraine. As a result of the... Опубликовано Национальная федерация фехтования Украины Четверг, 13 октября 2022 г.

Ракетные удары РФ 10-11 октября

Российские войска утром 10-11 октября обстреляли ракетами и боевыми беспилотниками украинские города. Главными целями были объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего в некоторых городах Украины ввели веерные отключения электроэнергии.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что главной целью массированных ракетных ударов РФ по территории Украины является возобновление общественного имиджа российского Министерства обороны. Вражеские атаки были запланированы к назначению нового командующего российскими войсками Сергея Суровикина.

Через два дня после обстрелов Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию страной-террористкой. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, ПАСЕ стала первой международной организацией, признавшей РФ государством-террористкой.

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