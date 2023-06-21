Расистский скандал: сборная Новой Зеландии не вышла на второй тайм матча с Катаром – что случилось

Громким скандалом закончился товарищеский матч между сборными Катара и Новой Зеландии, который проходил 19 июня в Австрии.

Команда Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм поединка из-за якобы расистских оскорблений в адрес одного из ее игроков.

Первый тайм игры закончился с минимальным преимуществом новозеландцев – 1:0. Команды отправились на перерыв, однако на второй тайм футболисты Новой Зеландии не вернулись.

Как отметила пресс-служба новозеландской сборной, защитник самоанского происхождения Майкл Боксел услышал расистское высказывание в свой адрес от футболиста команды Катара.

"Майкл Боксел подвергся расистским оскорблениям в первой половине игры со стороны катарского игрока. Никаких официальных действий предпринято не было, поэтому команда договорилась не выходить на вторую половину матча", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел на 40-й минуте встречи. Катарский игрок Юссеф Абдуризаг очутился на газоне после фола со стороны соперников. Арбитр назначил штрафной удар. Боксел стал жаловаться рефери, а потом что-то сказал Абдуризагу, который продолжал сидеть на поле. В ответ катарец произнес нечто, что вызвало гневную реакцию у игроков Новой Зеландии.

Они начали апеллировать к рефери, чтобы тот отреагировал на эпизод. Однако арбитр не стал никоим образом наказывать футболиста сборной Катара. В итоге новозеландцы решили прибегнуть к бойкоту и просто не вышли на второй тайм.

Here's the incident. Вы не должны what's said but it's obvious it angered the New Zealand players. https://t.co/KHv1TTdHWy pic.twitter.com/k6KpXSSZvU — Phillip Rollo (@ByPhillipRollo) Июнь 19, 2023

После игры Федерация футбола Новой Зеландии решила обратиться в ФИФА с требованием разобраться в инциденте и посодействовать защите игроков от расизма.

"Очевидно, мы хотим связаться с ФИФА на этот счет. Известно, что они сформировали специальную группу, которая занимается вопросами расизма, но нужно делать больше для защиты футболистов от атак на поле. Должно быть какое-то развитие, мы не думаем, что это проходит довольно быстро, так что хотим внести свой вклад", – приводит слова главы федерации Новой Зеландии Эндрю Пранелла издание Reuters.

В свою очередь главный тренер сборной Катара Карлуш Кейруш заявил, что его команда встала на защиту футболиста, которого обвинили в расизме.

"Два игрока просто обменялись репликами. Мы не знаем, кто был первым, это только между ними. Новозеландские футболисты решили поддержать своего футболиста, мы тоже решили поддержать своего", – сказал Кейруш.

Следует отметить, что это уже не первый случай в международном футболе, когда матч завершали досрочно из-за расизма. В июне поединок Лиги наций КОНКАКАФ между сборными США и Мексики также был остановлен досрочно из-за расистских возгласов мексиканских фанатов в адрес американских игроков.

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