Расистский скандал в Лиге чемпионов: игрока "Бенфики" отстранили от матча с "Реалом"

Джанлука Престианни и Винисиус Жуниор / © Associated Press

УЕФА устранил полузащитника лиссабонской "Бенфики" Джанлуку Престианни от ответного матча стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26 против мадридского "Реала" из-за расистского скандала, вызванного им в первой игре между командами.

20-летний аргентинец получил временное отстранение от УЕФА после скандального инцидента с возможными расистскими высказываниями в адрес форварда "сливочных" Винисиуса Жуниора.

Престианни якобы обозвал темнокожего бразильца "обезьяной" после того, как он отпраздновал свой гол оскорбительными танцами возле углового флажка "Бенфики" и получил желтую карточку за неспортивное поведение.

Винисиус пожаловался на своего "обидчика" арбитру и поединок был временно приостановлен, пока страсти на поле не утихли.

Следует отметить, что Престианни прикрывал рот футболкой, что усложнило возможность установить содержание сказанного им.

"Дисциплинарный орган сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни от следующего матча клубного турнира УЕФА, к которому в противном случае он был бы допущен, за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанное с дискриминационным поведением.

Это не наносит ущерба каким-либо решениям, которые дисциплинарные органы УЕФА могут принять впоследствии после завершения текущего расследования и его соответствующего представления дисциплинарным органам УЕФА", — говорится в заявлении организации.

Первая встреча между командами состоялась 17 февраля в Лиабоне и завершилась минимальной победой "Реала" (1:0).

Ответный матч состоится в среду, 25 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

