Расизм в Чемпионате Италии: звездного футболиста оскорбляли во время битвы с командой Малиновского

Расизм в Чемпионате Италии: звездного футболиста оскорбляли во время битвы с командой Малиновского

Боснийский форвард столкнулся с расизмом со стороны фанатов соперника.

Нападающий миланского "Интера" Эдин Джеко стал жертвой расизма во время матча 22-го тура итальянской Серии А против "Аталанты".

В первом тайме поединка в Бергамо местные фанаты выкрикивали боснийскому футболисту оскорбления на расовой почве.

Как сообщает Tuttomercatoweb, тифози "Богини" скандировали Джеко: "Ты цыган". В ответ форвард "нерадзурри" жестом заставил замолчать своих недоброжелателей.

Не исключено, что за этот скандальный индиент "Аталанта" будет наказана. Следует отметить, что случаи расовой дискриминации в Серии А, к сожалению, случаются нередко. Осенью жертвой оскорблений стал защитник "Наполи" Калиду Кулибали, которого с трибун обзывали "чортовой обезьяной".

Матч "Аталанта" - "Интер" завершился вничью - 0:0 . Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский пропускал эту встречу из-за коронавируса.

. Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский пропускал эту встречу из-за коронавируса. После 21 сыгранного матча "нерадзурри" с 50 очками возглавляют Серию А, опережая "Милан" на два балла. "Аталанта" занимает четвертое место, имея в своем зачете 42 пункта.

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